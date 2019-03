En novembre 2018, la comédienne de 32 ans déclarait qu'elle avait peur d'être amoureuse, «parce que ça fait mal au cœur». Aujourd'hui, toutes ses craintes se sont envolées grâce à Stefano, un entrepreneur genevois de 35 ans, avec lequel elle est en couple depuis deux mois.

«Je crois beaucoup en notre histoire. Ça sera ma plus belle histoire d'amour. En tout cas, je l'espère», nous confie Nadège. Son amoureux, lui, y croit dur comme fer. Il assure même que son amour pour sa belle grandit de jour en jour. Les tourtereaux cherchent d'ailleurs déjà un appartement pour vivre à deux. Pas question cependant de faire d'autres projets. «N'allons pas trop vite! Ça fait des années que je suis célibataire et que je ne tombe que sur des mecs qui ne sont... pas comme Stefano. Habiter ensemble, c'est une première étape, on verra s'il me supporte», rigole-t-elle.

Il faut bien l'avouer, la gagnante de «Secret Story 6» a une grande gueule et partager son quotidien est un sport, d'autant plus qu'elle ne cache rien à ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux: «Avoir un mec qui ne veut pas être sur Instagram, ça me gave. J'ai envie de partager ma vraie vie avec les gens et pas seulement leur faire acheter ce que je dois leur vendre». Résultat, même les disputes du couple se retrouvent en ligne. «C'était un peu bizarre pour moi au début, mais avec le temps, je trouve ça drôle. Ça ne me dérange pas», explique Stefano.

Ce début d'année 2019 restera gravé dans la mémoire de Nadège et de son chéri. «Cette relation me fait grandir, m'assagit, me rend plus sûre de moi. Stefano me rend plus femme et j'aime ça. Je n'ai aucune envie de revenir en arrière», dit-elle. «Depuis qu'elle est entrée dans ma vie, tout a changé: mes sentiments, mon style de vie», renchérit-il.

