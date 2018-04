Barbara évoque sa sextape en pleurs

Barbara, des «Anges 10», vit très mal le fait que des vidéos intimes d'elle avec son ex circulent sur la Toile et puissent être ainsi vues par des têtes blondes. Elle a exprimé son malaise dans une vidéo postée sur Snapchat. «J'ai appris malheureusement que la vidéo que j'ai faite il y a 10 ans est en train de tourner dans les cours de récréation et dans celle de mes petits-cousins, qui sont extrêmement jeunes. Je tenais juste à m'excuser auprès de tous ces enfants qui voient cette vidéo», a-t-elle balbutié.

Barbara, 27 ans, s'est ensuite attaquée à l'amie de son ex, qu'elle accuse d'avoir publié la sextape: «Je trouve ça inhumain de faire ce genre de choses quand on sait que la personne qui diffuse cette vidéo a elle-même des enfants.»

(L'essentiel/jde)