«Ne publiez pas ces photos» supplie l'actrice

C'est sur Instagram que le couple a demandé «aux fans, non fans, paparazzis et à tous ceux qui ont une conscience» de respecter la vie privée de leur enfant, né le 2 novembre 2018. Diane Kruger et Norman Reedus ont expliqué que des photos volées circulent sur la Toile exposant par ce fait «un bébé vulnérable et innocent».

«Bien que nous comprenions que certaines personnes aimeraient voir une photo de notre fille, nous, en tant que parents, ne voulons rien de plus que de la laisser grandir dans l'intimité et la sécurité», ont justifié les acteurs américains tout en invitant les personnes possédant ces images à «ne pas les publier».

«Mettez-vous à notre place. Nous sommes comme n'importe quel parent qui veut ce qu'il y a de mieux pour son enfant», ont encore insisté Diane Kruger, 42 ans, et Norman Reedus, 50 ans, avant de remercier les internautes de leur soutien.

(L'essentiel/jde)