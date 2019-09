Kerry Washington donne son numéro mais...

En règle générale, quand le numéro de téléphone d'une star se retrouve sur le Net, c'est par erreur ou à cause d'une mauvaise blague. Le 29 août 2019, Kerry Washington, elle, a choisi de donner son numéro à ses followers sur les réseaux sociaux.

«Hey les gens. Vous savez combien je tiens à ma vie privée, mais je vais faire quelque chose de fou. Je vais vous donner mon numéro de téléphone, je sais que ça paraît insensé (...) Les soirées TGIT (ndlr: Thank God It's Thursday, durant lesquelles les acteurs des séries diffusées le jeudi sur ABC conversaient avec leurs fans) me manquent (...) On discutait de choses qui étaient vraiment importantes pour nous et on formait une espèce de communauté», a expliqué l'ancienne héroïne de «Scandal», dans une vidéo.

«Envoyez-moi des SMS!»

Et si l'Américaine a préféré donner son numéro plutôt que de parler avec ceux qui la suivent sur le Net, c'est parce qu'elle considère qu'il est parfois difficile de se sentir vraiment connecté avec les gens qui comptent pour quelqu'un à travers les réseaux sociaux. «Je vais vous envoyer des liens, comme des extraits de mon travail. Vous serez les personnes les plus proches de moi en termes d'échange d'information, alors envoyez-moi des SMS!», a-t-elle poursuivi.

En agissant de la sorte, Kerry Washington espère qu'elle contribuera à créer un monde où chacun a sa place: «Peu importe qui vous êtes, quand vous vous levez le matin, vous devez savoir que vous valez et méritez quelque chose.»

Pas son vrai numéro

Seulement, la comédienne n'a pas donné son vrai numéro, mais plutôt un numéro qui, si vous lui envoyez un SMS, vous demande de vous connecter à un site appelé Community. C'est ce qu'a découvert une journaliste du «Los Angeles Times».

Elle a d'abord essayé d'appeler le numéro, mais elle est tombée sur un répondeur qui lui demandait de ne surtout pas laisser de message, mais d'envoyer un SMS, ce qu'elle a fait. Elle a alors reçu cette réponse: «Hey, c'est Kerry. Vite, clique sur ce lien et inscris-toi pour que je puisse t'ajouter à mes contacts et te répondre directement. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles.»

Après avoir cliqué sur le lien, il faut renseigner son numéro de téléphone, son prénom et son nom, son genre, sa date de naissance, son lieu de domicile et son adresse email. «Kerry utilise simplement Community pour envoyer des messages à ses fans», a assuré un porte-parole du site. Il n'a cependant pas voulu dire si la star avait conclu un partenariat rémunéré avec la start-up.

(L'essentiel/jfa)