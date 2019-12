Une footballeuse présidera le jury de Miss France

Ce ne sera ni une star du cinéma ou de la chanson ni une vedette du petit écran et encore moins une personnalité politique qui présidera le jury du prochain concours Miss France, mais bel et bien une footballeuse. Et pas n'importe quelle footballeuse, puisque c'est Amandine Henry - capitaine de l'équipe de France - qui a hérité de cette tâche.

L'officialisation de cette nouvelle est tombée mardi, via un communiqué de l'organisation du concours. La joueuse lyonnaise de 30 ans - elle est née à Lille - succédera à Line Renaud à ce poste. Elle sera entourée, au sein du jury, par des personnalités comme Mareva Galanter, Denis Brogniart, Vitaa, Slimane, Laëtitia Milot ou Christophe Michalak.

L'édition 2020 de Miss France se déroulera le 14 décembre prochain au Dôme de Marseille. Sous l'œil attentif d'Amandine Henry donc.

(L'essentiel)