Cardi B annule un concert à cause de sa liposuccion

Grâce à une liposuccion et à une augmentation de sa poitrine, Cardi B a retrouvé le corps qu'elle avait avant sa grossesse et la naissance de sa fille, Kulture, mais cela n'est pas sans conséquence. Après les opérations, l'Américaine de 26 ans n'avait pas hésité à remonter sur scène et à twerker, danser et sauter dans tous les sens, contre l'avis de ses médecins. Mal lui en a pris...

La rappeuse a été contrainte d'annuler sa venue au 92Q Spring Bling Festival, à Baltimore. Elle devait s'y produire vendredi, mais elle en est tout bonnement incapable, a appris TMZ. Elle doit impérativement se reposer et laisser les gonflements diminuer. Selon les médecins, elle en aura pour environ deux semaines.

L'équipe de Cardi B a déclaré à TMZ que l'artiste était très déçue et qu'elle détestait laisser tomber ses fans: «Mais elle les rassure, elle les verra en septembre!» Les organisateurs du 92Q Spring Bling Festival ont effet annoncé que le show de la star était reporté au 8 septembre. Reste à savoir ce qu'il adviendra des futurs concerts de Cardi B, qui est supposée être en tournée tout l'été.

(L'essentiel/jfa)