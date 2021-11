Britney Spears est libre. Enfin… presque

«C’est le plus beau jour de ma vie», a déclaré sur Instagram Britney Spears après voir appris qu’elle n’était plus, depuis ce vendredi, sous la tutelle de son père Jamie Spears. Néanmoins, une ombre du passé plane sur son avenir. Elle a pour nom Sam Lutfi. Ex-copain et ex-manager de la star, le bonhomme est toujours sous le coup d’une ordonnance de protection qui lui interdit d’approcher de la chanteuse à moins de 30 mètres. Et ce jusqu’en 2024.

Alors qu’il était très proche de Britney, dans les années 2007-2008 quand celle-ci avait fait un burn out ultramédiatisé, le manager avait été accusé par les parents de la star, Lynne et Jamie Spears, de «régner» sur leur fille. Une première ordonnance visant à protéger l’interprète de «Toxic» avait été édictée en 2008. À son terme, en 2013, Lutfi avait tenté de revenir dans la vie de la chanteuse.

2024

Cette fois, la star elle-même avait demandé une injonction d’éloignement, qui a été signifiée en 2019. Pourtant, selon TMZ toujours, Lutfi avait déclaré s’être acharné à réunir avocats, journalistes, célébrités et fans de Britney Spears pour obtenir que la mainmise de ses parents soit levée. L’ex-manager est même allé jusqu’à assurer que Britney Spears l’appelait en cachette.

Alors, 2024, échéance heureuse ou malheureuse pour Britney? Wait and see…

(L'essentiel/cma)