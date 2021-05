Virginie Efira se dévoile en nonne sulfureuse

Le réalisateur néerlandais Paul Verhoeven rejoint la compétition cannoise avec Benedetta avec la Française Virginie Efira, qui sortira simultanément le 9 juillet en salles, a annoncé mercredi le festival. Le film était déjà pressenti pour la prestigieuse compétition l'an dernier, avant la crise sanitaire et la pandémie de Covid-19 qui avaient conduit le festival à annuler son édition.

Le réalisateur de Basic Instinct (1992, avec Sharon Stone) et d'Elle (2016, avec Isabelle Huppert et... Virginie Efira) a marqué la Croisette à plusieurs reprises, mais n'a jamais été primé. Cinéaste volontiers provocateur qui a souvent abordé les questions de sexe et de violence, il promet cette fois-ci une plongée dans une congrégation religieuse de l'Italie du XVe siècle frappée par la peste, à travers le portrait d'une nonne lesbienne «dans un couvent de Toscane, qui dès son plus jeune âge (...) est capable de faire des miracles», selon le synopsis.

Outre Virginie Efira, le casting de ce drame historique «inspiré de faits réels», dont le tournage avait commencé en 2018, aligne les acteurs Charlotte Rampling et Lambert Wilson. Benedetta rejoint le premier film déjà confirmé de la compétition officielle du festival qui se tient du 6 au 17 juillet, Annette, de Leos Carax, avec Marion Cotillard et Adam Driver, qui fera par ailleurs l'ouverture du festival. D'autres films sont fortement pressentis, comme le nouveau Wes Anderson, tourné en France, The French Dispatch, sans confirmation officielle pour l'instant, ou Tre Piani, le nouveau film de l'Italien Nanni Moretti. La Sélection officielle devrait être annoncée fin mai.

(L'essentiel /AFP)