«Avec Maxime, on ne se remettra plus ensemble»

La vie de Julia Paredes est loin d'être un long fleuve tranquille. Après son terrible accident de blob jump survenu en 2015, qui a failli la rendre paralysée et qui la fait encore beaucoup souffrir, la candidate de l'émission «Mamans & célèbres» n'est pas plus chanceuse côté cœur. Elle a décidé de ne plus être avec Maxime, papa de sa petite fille Luna, 2 ans.

«Un coup ça va, un coup ça va pas... En tout cas, on est certains d'une chose, c'est qu'on ne se remettra plus ensemble. Moi, je n'en ai aucunement l'intention car, à présent, je ressens de la rancœur, confie-t-elle à Purepeople. Tout s'est accumulé, donc ça ne pourra jamais remarcher».

Désormais célibataire, la Française de 30 ans, vue dans «Les Anges», n'est pas près de retrouver l'amour. «Je pense que j'ai un blocage. Je n'ai pas envie de me remettre en couple, car je veux rester avec ma fille, explique Julia. On est très fusionnelles et Maxime me l'a souvent reproché. Il me disait que j'étais une maman et plus une femme parce que je suis tout le temps avec ma fille. C'est vrai, mais il faut comprendre qu'elle est plus importante que tout».

(L'essentiel/lja)