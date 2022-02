La drôle de chute de Zendaya au restaurant

En voyage à Rome, Zendaya était attendue dans un restaurant, lundi. Forcément, les fans de la chérie de Tom Holland s’étaient massés devant l’établissement, smartphone à la main, pour apercevoir leur idole. C’est grâce à eux que l’on a aujourd’hui accès à une vidéo très drôle montrant l’actrice de 25 ans à deux doigts de se casser la figure.

Sur les images, postées sur les réseaux sociaux, on peut voir celle qui a été très protégée par sa famille sortir d’un van et se diriger en trottinant vers l’entrée du bâtiment. Tout se passe bien jusqu’à ce que la star glisse et évite de peu une lourde chute. Heureusement pour Zendaya, ses trois gardes du corps la rattrapent de justesse et la relèvent.

Là où d’autres se seraient agacés de voir l’incident faire le tour du web, l’héroïne de la série «Euphoria», réservée à un public averti, a préféré prendre le parti d’en rire. En story Instagram, elle a partagé une capture d’écran de la vidéo et écrit: «Je n’arrive pas à arrêter de rire. Ils avaient vraiment besoin de me filmer en train de trébucher?»

(L'essentiel/jfa)