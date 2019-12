Max Boublil a «toujours 15 ans» dans sa tête

Max Boublil revient au cinéma dans le film «Play», inspiré de sa vie. On y découvre le comédien français de 40 ans dans les moments forts de son adolescence jusqu'à l'âge adulte. Un long métrage à la fois drôle et émouvant.

Pourquoi avoir eu envie de jouer dans ce film hors du commun?

Avec Anthony Marciano, le réalisateur, on s'est rendu compte que les années 1990-2000, durant lesquelles on a grandis, nous avaient marqués. On avait envie de les revivre, c'est pour cela que l'on a eu l'idée de ce format. Le spectateur est à la place de la caméra et il est donc complètement immergé dans l'histoire.

Ce film est-il donc vraiment inspiré de votre vie?

Oui, à 100%. Avec Anthony, on y a mis des choses qui nous sont arrivées. Comme par exemple mon premier jour de conduite, après avoir eu mon permis où je me suis fait agresser par un mec, parce que je lui avait fait une queue de poisson. On a fait des listes de situations qui nous sont arrivées et on les a mises en commun. C'est comme ça qu'on a commencé à écrire ce film.

Revivre votre jeunesse pour ce film, cela vous-a-t-il bouleversé?

Oui, parce que c'est une forme de témoignage que je pourrai montrer à mes enfants. C'est un film que je pourrai aussi revoir quand j'aurai envie de me replonger dans ce passé. C'est étonnant, parce que l'on pensait faire un film assez personnel. Mais les gens qui l'ont vu nous disent qu'ils ont l'impression que l'on parle de leur vie aussi. On est donc très heureux de ça.

On y retrouve Alain Chabat, qui incarne votre père. Vous aviez déjà collaboré avec lui.

Oui, pour Anthony et moi, Alain est le meilleur comédien qui soit. On était ravis qu'il collabore de nouveau avec nous. C'est aussi une histoire d'amitié. On la fait rajeunir dans le film, grâce au maquillage et aux éclairages. On voulait le revoir avec son look à l'époque des Nuls. C'était super.

Vous avez 40 ans, mais quel âge avez-vous dans votre tête?

Dans ma tête, j'ai toujours 15 ans. Je suis resté bloqué à cet âge-là. Il est vrai qu'aujourd'hui je suis papa, j'ai deux petites filles. Malgré tout, je ne vois pas trop de différences avec ma vie d'avant. Mais je suis sûr qu'à un moment donné, ça va me tomber d'un coup sur le coin de la gueule et je vais avoir l'air d'un vieux! (rire)

Le fait de vieillir vous fait-il peur?

J'ai mis du temps à assumer de sortir de l'adolescence. Sur scène, j'ai mis du temps à parler du fait que j'étais marié et papa. Maintenant, ce sont des choses que j'assume complètement. Je commence donc à accepter mon âge. Après, il faudrait demander à mes copains, mon entourage, pour savoir s'ils trouvent que j'ai mûri. Je n'en suis pas sûr. Je suis toujours choqué quand des jeunes m'appellent monsieur. Il y a une phrase qui me fait très mal, c'est quand ils me disent: «Monsieur, vous avez bercé mon enfance.»

Avez-vous toujours voulu jouer la comédie?

Oui depuis très jeune. J'étais un garçon plutôt réservé durant mon adolescence et je me suis rendu compte que l'humour était comme une arme pour se faire remarquer ou pour que les autres nous accordent de l'importance. Je me suis donc toujours servi de ça. Et encore aujourd'hui, je m'en sers. C'est un truc que j'ai forgé. Je n'avais pas beaucoup d'atouts quand j'étais ado. Je n'étais pas doué en sport. J'ai donc misé sur l'humour et aujourd'hui, cela fait partie de mon ADN. J'ai toujours aimé faire rire les autres.

Auriez-vous pu exercer un autre métier?

Non. Je me serais peut-être intéressé à d'autres métiers, mais comme je prenais tout en dérision, j'aurai eu du mal à faire autre chose que comédien. Je me serais de toute façon dirigé dans une profession artistique, parce que je n'aurais pas pu rester dans un bureau toute la journée.

(L'essentiel)