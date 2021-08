Après quelques singles au succès commercial retentissant en 2015, le rappeur américain Fetty Wap a connu des années difficiles. Sa carrière est au point mort et les drames personnels s’enchaînent. Après avoir perdu son frère dans une fusillade il y a quelques mois, l'artiste originaire du New-Jersey a eu l'immense douleur de voir partir sa petite fille de 4 ans.

Lauren Maxwell est récemment décédée, a indiqué sa mère Turquoise Miami sur les réseaux sociaux. «Voici ma fantastique, belle, drôle, vibrante, aimante, talentueuse, intelligente et déterminée sirène. Si vous voyez cette publication, commentez ou dites "je t'aime Lauren" car les âmes peuvent ressentir votre amour. Repose en paix», a écrit la maman dans un message déchirant sur Instagram. Les causes de la mort n'ont pas été révélées.

Présent à Miami pour le fameux festival hip-hop Rolling Loud, le rappeur qui ne possède plus qu'un œil en raison d'un glaucome a également rendu hommage à son enfant parti trop tôt: «Papa a fait ce concert pour toi ma petite fille».

Fetty Wap turnt up the Rolling Loud stage for his daughter Lauren Maxwell pic.twitter.com/qHTp86uuQt