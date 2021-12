Maroua, alias The Doll Beauty, a commencé ses activités sur les réseaux sociaux très tôt. Youtubeuse beauté dès l’âge de 15 ans, en parallèle de ses études, la Française d’origine algérienne pensait devenir ingénieure. Cependant, son succès sur la Toile lui a fait changer d’avis. Suivie aujourd’hui par 2,6 millions d’abonnés sur Instagram, l’influenceuse de 26 ans ne doit pas sa réussite au hasard. Alors, quand elle entend ses fans lui dire qu’elle exerce un job de rêve, cela l’agace un peu.

«Le métier d’influenceur est trop idéalisé. En résumé, ils pensent que tu reçois des cadeaux, que tu voyages gratuitement, que tu fais des collaborations avec des marques incroyables et que tu gagnes beaucoup d’argent. Ça c’est vrai, on ne va pas se mentir, a-t-elle expliqué dans une interview accordée au blogueur Sam Zirah. Mais c’est aussi un métier qui peut énormément peser sur ta santé mentale. Ça peut être très angoissant et stressant de recevoir sans arrêt l’avis des gens. Des personnes que tu ne connais pas peuvent t’envoyer des menaces de mort pour rien.» Selon la belle, être créateur de contenus nécessite «beaucoup plus de travail que ce que l’on pense», même s’il n’est pas compliqué de faire des stories Instagram.

«Je leur dis que je suis dans la pub»

«Certes, je ne vais pas me lever à 4 heures du matin pour aller dans une usine, mais ça demande quand même du boulot et de la rigueur, surtout maintenant, cela se professionnalise énormément. Cela demande donc une organisation dans ta vie si tu veux tout gérer et être en même temps divertissant, créatif et innovant. C’est un travail qui se fait 7 jours sur 7, il ne faut pas l’oublier», a-t-elle assuré.

Un autre aspect négatif s’ajoute à sa liste: son métier n’est pas assez valorisé. «Surtout de la part de l’ancienne génération, a-t-elle précisé. Je me rappelle de la première fois où je suis allée voir mon banquier pour ouvrir mon compte professionnel. Il avait la soixantaine. Quand je lui ai expliqué ce que je faisais dans la vie, il m’a avoué qu’il ne comprenait pas. Il m’a dit: «Vous parlez d’un mascara et vous êtes payée pour ça?» Je lui ai dit que c’était le cas et il m’a répondu: «Ah ok, mais vous avez fait des études pour ça?» Maroua s’était alors sentie très mal à l’aise. «C’était très dégradant, très condescendant, s’est-elle souvenue. Et ce genre de réaction arrive avec tout le monde!» Depuis lors, quand elle se présente à de nouvelles personnes qui pourraient la juger à cause de son job, l’influenceuse sait comment éviter ce problème: «Je leur dis que je suis dans la pub, comme ça, c’est plus expéditif!»

