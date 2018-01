Julia Paredes a failli perdre son bébé

Depuis qu'elle est maman, Julia Paredes ne vit plus que pour sa fille, âgée de 11 mois. L'ex-candidate des «Anges 7» et de «Friends Trip» a d'ailleurs pris ses distances avec la téléréalité pour pouvoir s'en occuper au maximum. Alors, quand sa petite Luna a eu un grave problème de santé récemment, Julia a vécu le pire moment de sa vie. Disparue depuis quelques jours des réseaux sociaux, la brune de 36 ans s'est reconnectée sur Instagram pour raconter cet épisode traumatisant à ses fans.

«Nous avons passé un séjour à l'hôpital puisque loulou a eu une réaction allergique à un fruit et elle a ensuite fait dans la nuit un œdème de Quincke. Elle a gonflé de partout et ne pouvait plus respirer. Elle a perdu connaissance dans mes bras, dans la voiture en allant à l'hôpital», explique-t-elle dans son message. Choquée, de voir son bébé placé sous assistance respiratoire, la Française d'origine portugaise raconte qu'elle «a vu sa vie défiler».

Par chance, Luna a pu être sauvée et «va beaucoup mieux» aujourd'hui. La mère célibataire révèle ensuite qu'elle a déménagé depuis peu, parce que son ancien appartement avait trop d'humidité. Julia est donc ravie d'offrir «un environnement plus sain» à sa fille. «Je prends soin d'elle et vous pouvez continuer à suivre notre petite vie», conclut-elle.

(L'essentiel)