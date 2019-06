Gigi Hadid portait des tenues très colorées

La Fashion Week a beau être consacrée au vestiaire masculin, Gigi Hadid est de tous les défilés en ce moment à Paris. Le top model américain, âgé de 24 ans, a clos mercredi le défilé Off-White, une des marques les plus tendance du circuit. Elle portait une veste oversize et une robe décorés par un tag de l’artiste new-yorkais Léonard McGurr, plus connu sous le nom de Futura 2000. Ce dernier a répondu à une demande de Virgil Abloh, directeur artistique d’Off-White. Le style du graffeur est un héritage de l’action painting (Jackson Pollock) et du street art (Jean-Michel Basquiat, Keith Haring).

La veille, Gigi a assisté au show du styliste Heron Preston. Elle était naturellement habillée avec un nouveau modèle du créateur, un tailleur pantalon blanc décoré par les coups de pinceaux de l’artiste new-yorkais Robert Nava. Celui-ci est intervenu sur une grande partie de la collection présentée ce jour-là.

La similitude entre les vêtements de Virgil Abloh et ceux de Heron Preston n’est pas une coïncidence: les deux couturiers américains sont proches et font partie du même collectif d’artistes en marge de leur activité dans la mode.

(L'essentiel/Emmanuel Coissy)