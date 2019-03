Dwayne Johnson indigne les internautes

Dwayne Johnson a énervé certains de ses fans après qu'il a exprimé sa joie qu'un tank de l'armée américaine soit nommé en son honneur. Selon USA Today, le compte Twitter de Old Ironsides a partagé l'information: le 1er escadron de cavalerie basée à Fort Bliss, au Texas, a nommé un de ses tanks Dwayne «The Rock» Johnson. «Si on sent ce que prépare la division blindée des Etats-Unis. Merci aux Iron Soldiers d'avoir appelé un tank en hommage à The Rock», a écrit le compte Twitter.

Et vendredi 15 mars 2019, l'acteur de 46 ans a confirmé la nouvelle. «J'envoie mes respects et ma gratitude à la division blindée Blackhawk qui a nommé un de ses tanks en mon honneur. C'est cool et sexy, et fait pour s'occuper des affaires. Merci pour votre service», a-t-il tweeté.

Cependant, certains fans n'ont pas apprécié que leur idole fasse l'apologie d'une machine de guerre. «Je t'apprécie vraiment en tant qu'humain, mais à quoi sert un tank ? Ça sert à prendre la vie d'autres personnes, et ce n'est pas admirable. J'espère qu'il ne sera pas utilisé», a écrit un twittos. L'acteur n'a pas encore répondu à la polémique.

I'm sending a salute of respect & gratitude to the Blackhawk Squadron ???????? 1st Armored Division for the honor of naming their tank, Dwayne "The Rock" Johnson. Heavy duty, bad ass,… https://t.co/fkMAVMq2a1— Dwayne Johnson (@TheRock) 16 mars 2019

(L'essentiel/Cover Media)