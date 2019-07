Victime de grossophobie, elle quitte Twitter

Entourée de ses amis, Héloïse Martin se réjouissait de se voir relever les défis lancés par Olivier Minne sur son petit écran dans «Fort Boyard», sur France 2, samedi dernier. Malheureusement pour elle, son plaisir aura été de courte durée. Et pour cause: durant la soirée, la comédienne de 23 ans a reçu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. Plutôt que de saluer son courage quand elle a fait un double saut à l'élastique dans le vide, avec le chef Etchebest, des internautes se sont moqués de ses kilos en trop sur Twitter.

Blessée par cette grossophobie, Héloïse leur a répondu sans détour: «C'est dingue de recevoir autant d'insultes sur mon physique. J'ai participé à "Fort Boyard" et nous avons joué pour une magnifique association. Je n'étais pas là pour faire la belle, mais pour me surpasser, et pour essayer de réussir des épreuves très difficiles», a-t-elle tweeté le lendemain de la diffusion du programme. «Et ce ne sont pas mes formes qui m'ont empêché de gagner des clés et des indices. C'est de la bêtise et de la méchanceté gratuite, je vous plains tellement», a-t-elle poursuivi en décidant de quitter Twitter pour une durée indéterminée:«Allez ciao Twitter, bonne continuation les haters», a t-elle conclu.

Dans Télé Loisirs, l'ex-candidate de «Danse avec les stars», sur TF1, explique avoir été soutenue par d'autres célébrités et la production de «Fort Boyard», à la suite de ces remarques cruelles. «Ils sont aussi dégoûtés que moi de la tournure que cela a pris, déplore-t-elle. Beaucoup me disent de ne pas supprimer Twitter, mais si je ne le fais pas, je serai toujours tentée d'aller y jeter un œil. Je préfère arrêter que continuer à me faire du mal».

(L'essentiel)