Naïma et Louise, encore deux Miss virées

Après la polémique Anaëlle Guimbi, l'éviction de Miss Franche-Comté, voilà que les élections régionales de Miss font encore parler d'elles. Naïma Dessout, élue Miss Saint-Martin/Saint-Barthélémy, ne pourra pas participer à l'élection Miss France. En cause: une nouvelle délation avec des photos «osées» à l'appui.

Mais, pour une fois, son Comité régional ne s'est pas désolidarisé de la jeune femme et a indiqué que si elle ne pouvait participer au concours national pour des problèmes de règlement, elle conserverait toutefois sa couronne et son écharpe, estimant que ces photos ont été «prises dans un contexte familial sans aucune intention ni caractère vulgaire, érotique ou pornographique». «Notre ambassadrice honorera tous ses engagements en cours et à venir», indique le communiqué publié sur Facebook.

Non-respect du règlement

En toute logique, c'est sa première dauphine, Carla Deidda qui devrait prendre le relais. Sauf qu'elle, comme les autres dauphines, a également été visée par des dénonciations calomnieuses. Il semblerait donc que Saint-Martin et Saint-Barthélémy doivent se passer de candidate au concours Miss France.

Un concours sur lequel Louise Pizon-Hébert devra également faire une croix. Favorite pour le titre de Miss Centre-Val de Loire, dont le concours aura lieu lundi prochain, la jeune femme a été disqualifiée là aussi pour le non-respect d'un point du règlement. «J'ai été disqualifiée car j'ai fait Miss Paris en juillet dernier», a-t-elle confié au Berry Républicain. «Sur la charte qu'on a signée, il y avait marqué qu'on n'avait pas le droit de faire deux régionales, mais il n'était pas stipulé que c'était le cas pour les départementales. C'est rageant de sortir à quelques jours de l'élection, mais c'est la vie».

