L'acteur de «365 Days» l'affirme, il n'est pas gay

Sa photo publiée sur Instagram lundi 31 mai 2021 où il apparaît torse nu dans les bras de l’acteur Simone Susinna avait provoqué l’émoi chez ses admiratrices. Certaines que Michele Morrone, héros du film «360 Days», avait fait son coming-out, elles avaient été nombreuses à exprimé leur stupéfaction sur les réseaux sociaux.

Or, tout ceci n’est qu’un malentendu. Mercredi 2 juin 2021, l’Italien de 30 ans a rétabli la vérité sur son orientation sexuelle, dans une story Instagram. «Ce matin quand je me suis réveillé, mes collaborateurs m’ont appelé en me disant: «Hey, il y a plein d’articles qui disent que tu as fait ton coming out». Tout ça à cause de la photo où je suis avec Simone», a-t-il expliqué.

Michele a ensuite précisé que Simone, qui tourne actuellement avec lui dans la suite de «360 Days», était juste devenu un très bon ami. «On est comme des frères. On fait un film ensemble. C’est juste une photo, rien de plus, a-t-il assuré. Et à part ça, je soutiens énormément la communauté LGBTQ, mais là on parle juste d’une simple photo. Je n’ai pas fait de coming out.» De quoi redonner de l’espoir aux groupies du beau gosse…

(L'essentiel/lja)