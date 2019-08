Zara Larsson a le cœur brisé par sa rupture

Coup dur pour Zara Larsson. Selon «The Sun», la Suédoise de 21 ans vient de se séparer de son copain, Brian H Whittaker, et son moral est au plus bas. Alors qu'ils postaient régulièrement des photos d'eux enlacés sur le Net, le chanteuse et le mannequin se sont maintenant désabonnés de leurs réseaux sociaux respectifs. Mardi 27 août 2019, Zara a laissé un message révélant son état d'âme, dans sa story Instagram: «Quand tu as le cœur brisé mais que tout va bien parce que les rues avaient attendu que tu sois de nouveau célibataire.»

De son côté, le Britannique de 20 ans a aussi exprimé son désarrois sur Instagram, avant de supprimer son message. «Je viens d'avoir ma première relation sérieuse. Les mauvaises choses arrivent, les relations amoureuses ne marchent pas toujours. Parfois, tu n'obtiens pas certains jobs tout de suite, mais avec l'amour de soi et l'amour de l'autre, tu vas mieux.»

Romance sur les réseaux sociaux

La cause de la fin de leur romance reste un mystère. Ils s'étaient rencontrés en été 2017, après avoir fait connaissance sur les réseaux sociaux, deux ans plus tôt. Zara avait écrit sur Twitter qu'elle se demandait qui était ce jeune homme qu'elle trouvait «si beau». Un message auquel Brian avait aussitôt répondu. «On s'est ensuite parlé en message privés, puis on s'est vus», avait raconté la star dans l'émission de radio Kyle and Jackie O Show.

Ironie du sort: Zara, qui a repoussé la sortie de son deuxième album, avait confié qu'il lui était difficile d'écrire des chansons d'amour quand elle était heureuse. Nul doute que cette rupture douloureuse lui redonnera de l'inspiration...

(L'essentiel/lja)