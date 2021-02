«Mes trois petits copains étaient dans mon salon»

La comédie «À tous les garçons: Pour toujours et à jamais» sortira le 12 février 2021 sur Netflix. Ce film est le dernier d’une trilogie commencée en 2018 et qui a fait décoller la carrière de Lana Condor.

Comment appréhendez-vous l’avenir?

Lana Condor: Il y a tellement de choses que l’on ne contrôle pas dans une carrière que j’ai appris à me laisser porter par les projets sans me prendre la tête. Je n’ai pas peur. Il était temps de dire adieu à Lara Jean et montrer que je suis une comédienne qui peut changer de rôle.

Êtes-vous impatiente d’incarner un nouveau personnage?

Adieu Lara Jean! Je suis pour toujours reconnaissante aux fans de cette trilogie de m’avoir donné l’opportunité d’incarner Lara pendant toutes ces années. Cela dit, le temps a passé et j’ai envie de montrer que je suis une véritable comédienne qui peut changer de rôle et incarner différentes femmes.

Vous retrouvera-t-on rapidement dans un nouveau long métrage?

Mon tout premier rôle était dans «X-Men Apocalypse» et je vais revenir à la science-fiction avec un grand film dans l’espace, «Moonshot», qui raconte l’histoire d’une fille qui va à la recherche de son amoureux parti sur Mars.

Votre compagnon est l’acteur mais aussi le chanteur Anthony De La Torre. Vous avez enregistré des chansons ensemble.

Oui, Anthony et moi avons passé beaucoup de temps en studio. J’ai enregistré plusieurs duos avec lui ces derniers temps dont «No Way», sorti en décembre 2020, et un nouveau titre inédit qui sera dévoilé le 19 février 2021.

À quand une tournée mondiale de la chanteuse Lana Condor?

Je suis encore bien trop timide pour chanter en public. J’adore chanter sous ma douche ou avec Anthony entre nous mais j’ai peur dès qu’il y a beaucoup de monde. Par contre, chanter dans des films, je compte bien faire cela de plus en plus souvent.

Est-ce qu’Anthony n’a pas été jaloux de Noah Centineo ou Jordan Fisher qui jouent vos amoureux dans les films «To All The Boys»?

Il n’existe absolument aucune jalousie entre eux. La première fois qu’Anthony a rencontré Noah et Jordan, c’était dans notre maison. C’était assez amusant et insolite, cette situation où mes trois petits copains, les deux faux et le vrai, se trouvaient ensemble dans mon salon.

(L'essentiel/Henry Arnaud, Los Angele)