Jeremstar dénonce des «accusations grotesques»

«J'ai été profondément bouleversé par les événements qui se sont produits ces derniers jours. L'émotion qui m'a envahi m'a jusque-là réduit au silence», a déclaré mercredi Jeremstar. Le chroniqueur avait été accusé, mardi, par un youtubeur nommé Aqababe, d'être mêlé à une affaire de harcèlement sexuel et d'attouchements sur mineurs, avec un ami journaliste. Sa sextape avait également fuité sur les réseaux sociaux.

«Abasourdi», le jeune homme a tenu à s'exprimer dans un communiqué de presse, publié sur les réseaux sociaux. «On m'accuse d'avoir facilité les supposés agissements d'un tiers nommément désigné. Je nie. On m'accuse d'être à la tête d'un réseau de prostitution. Je nie. (...) Ces accusations sont gratuites et grotesques», a-t-il déclaré, ajoutant qu'il prend actuellement des «mesures radicales» sur les liens qu'il entretient avec certaines personnes de son entourage.

Jeremstar a également déclaré avoir porté plainte contre Aqababe, pour avoir relayé des «monstruosités infondées» et diffusé des «images à caractère pornographique». «J'ai conscience qu'une grande partie des gens qui me suivent sur les réseaux sont des mineurs, et le fait qu'un cyberagresseur les ait exposés à des images aussi violentes m'est intolérable. J'ai pris les mesures nécessaires pour que cet acte soit puni en vertu de la loi». Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris pour «atteinte à la vie privée».

(L'essentiel/lie)