Steve Jobs «lançait des sorts», selon Bill Gates

Interviewé sur CNN dimanche, Bill Gates a évoqué Steve Jobs en décrivant ses capacités quasi magiques de sauver son entreprise Apple. «J'étais comme un apprenti sorcier parce qu'il jetait des sorts et je voyais les gens hypnotisés, mais parce que je suis un apprenti sorcier, les sorts ne fonctionnent pas sur moi», a dit le cofondateur et ex-patron de Microsoft, en parlant de l'ancien dirigeant décédé en 2011 des suites d'un cancer du pancréas.

«Même lorsqu'il échouait, il réussissait», rappelle Bill Gates en citant la présentation de l'ordinateur NeXT en 1988, qui «a complètement échoué, c'était tellement absurde et pourtant il a fasciné les gens». La firme fondée par Steve Jobs a arrêté de produire des ordinateurs cinq années plus tard et a été rachetée par Apple en 1996.

«Je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui puisse rivaliser avec Steve Jobs, en termes de recrutement de talents, d'hyper-motivation de ces talents, et de sens du design», a expliqué Bill Gates, qui note qu'il a été son concurrent et partenaire, rapporte Bloomberg. Il ajoute qu'il est facile pour des patrons d'«imiter les mauvais cotés de Jobs», qui pouvait parfois être un «connard». Mais malgré son attitude dure, Steve Jobs a été capable d'«apporter des choses incroyablement positives».

