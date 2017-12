Lindsay Lohan mordue par un serpent

Pendant qu'une partie de ses compatriotes se les gèle et croule sous la neige, Lindsay Lohan passe les fêtes de fin d'année en Thaïlande. L'Américaine de 31 ans a posé ses valises à Phuket et profite du soleil et de la chaleur. Seule ombre au tableau, elle a été mordue par un serpent pendant une randonnée.

C'est sur Instagram que LiLo a montré les marques que lui avait laissées le reptile sur la jambe. Elle a également tenu à rassurer ses fans: elle va bien. «En fait, mon chaman m'a dit que cela m'apporterait de la chance et de l'énergie positive», a-t-elle dit.

La jeune femme a conclu son message en souhaitant une bonne années à ses followers: «Que Dieu vous bénisse, ciao.»

(L'essentiel/jfa)