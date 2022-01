Lourde chute en luge pour Rayane Bensetti

Rayane Bensetti pensait passer des vacances tranquille avec ses potes dans les montagnes françaises. C’était compter sans l’un d’eux qui voulait faire de la luge. Rayane a suivi et n’aurait pas dû. L’acteur de 28 ans aurait déjà pu se blesser en descendant la piste la tête en avant sur sa luge. On l’entend d’ailleurs dire en story alors qu’il se filme: «Je vais m’en manger une sale, une sévère». Il avait raison. L’accident est survenu au bas de la piste à quelques mètres seulement de l’arrivée. Il s’est élancé du haut d’une bosse.

«J’ai senti beaucoup d’adrénaline et énormément de vitesse. C’était un échec. Je ne contrôlais absolument plus rien, la vitesse m’a pris de court. Tout ce que je voulais c’était m’arrêter et je suis tombé dans un gouffre. J’ai atterri avec ma luge sur du béton», a raconté le Parisien.

Ménisque «pété» et «petite» entorse

Selon lui, il a fait une chute de 4 mètres. Il a préféré ne pas appeler les pompiers malgré la douleur à sa jambe et son genou gauche. C’est grâce à l’aide de ses deux potes que le comédien a pu sortir, non sans mal, de son trou. «Je me suis cassé, c’est sûr», a-t-il lâché peu avant de regagner son hôtel. Bien vu: il s’est «pété» le ménisque, il a une «petite» entorse à la cheville et il a des ecchymoses et des hématomes partout sur sa jambe.

Dans ses dernières vidéos, Rayane est en béquilles. «Je retiens quand même que c’était un très bon moment avec des potes. Il faut toujours rester positif», a-t-il conclu.

(L'essentiel/fec)