Kanye West s'offre un «bunker» à 52 millions

En pleine procédure de divorce et après avoir arrêté de suivre Kim Kardashian sur Instagram, Kanye West a trouvé un nouveau domicile, du moins si l’on en croit le site dirt.com. La maison, située au bord de l’océan, à Malibu, lui aurait coûté 57,25 millions de dollars, soit 48,8 millions d'euros. Et le rappeur, dont l’album «Donda» est sorti le 29 août 2021, a bénéficié d’un rabais conséquent, puisque la villa de 340 mètres carrés avait été mise sur le marché au prix de 75 millions de dollars (63,9 millions d'euros) en 2020.

La demeure avait été achetée par le marchand d’art et financier Richard Sachs en 2003 pour 1,9 million de dollars (1,6 million d'euros). Si la valeur de la maison a tant augmenté depuis lors, c’est parce que Sachs, qui a été en couple avec Ashley Olsen, a dépensé une petite fortune pour la refaire entièrement en engageant le célèbre architecte japonais Tadao Ando. D’après dirt.com, pas moins de 1 200 tonnes de béton, 200 tonnes d’armatures en acier et 12 pylônes ont été nécessaires pour cette transformation.

Kanye West s'est offert une nouvelle villa au prix de 57 millions de dollars.



Plutôt cher pour un Bunker pic.twitter.com/JZ2FDPqR1d — WAVES (@waves_ctrl) September 20, 2021

Coincée entre la route et la plage, la maison de l’ex d’Irina Shayk ne possède pas de jardin. Elle est composée de quatre chambres, de quatre salles de bain et d’un garage répartis sur trois étages. Et malgré la réputation mondiale de l’architecte qui l’a rénovée, les internautes ont fait part de leur scepticisme, qualifiant la villa de bunker, de garage ou encore de clinique abandonnée.

(L'essentiel/jfa)