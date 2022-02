EnjoyPhoenix croit vivre dans une maison hantée

Si EnjoyPhoenix est ravie d’avoir quitté Lyon pour s’installer en Belgique avec son copain, le DJ belge Henri PFR, en 2020, elle ne se doutait pas qu’elle aurait de sacrés frissons dans leur nouvelle demeure. Interviewée par Jill Vandermeulen, alias Silent Jill, sur sa chaîne YouTube, Marie Lopez, de son vrai nom, a raconté une expérience flippante qu’elle a vécue.

La youtubeuse de 26 ans a d’abord expliqué qu’elle ressentait des choses paranormales depuis toute petite. «Je voyais des trucs qui m’effrayaient, mais par la suite, pendant très longtemps j’ai coupé ce lien», a-t-elle expliqué. Cette sensibilité ne l’ayant pas complètement quittée, la jeune femme, qui avait été secourue sur des pistes en Suisse, a ressenti une «ambiance assez lourde» quand elle a emménagé dans sa maison, construite sur un ancien champ de bataille.

Le couple y est tout de même resté. Cependant, quand EnjoyPhoenix a installé son bureau dans le grenier, elle a eu une drôle de sensation qui ne l’a jamais quittée. «C’est le seul endroit de la maison où je ressens une présence», a affirmé celle qui assume ses complexes physiques.

«Je sais que je ne suis pas folle»

Un jour, la blogueuse, qui n’avait parlé de cela qu’à son compagnon, a invité un ami à venir dormir chez eux. «Il a dormi dans mon bureau. Le lendemain matin, il m’a dit qu’il avait passé une nuit de merde car il avait eu l’impression qu’on l’avait regardé toute la nuit», a-t-elle raconté. Marie lui a alors répondu qu’elle n’en était pas étonnée. «Je vis avec cette présence, je n’arrive pas à la faire partir. J’ai la sensation que c’est une grand-mère qui est là».

Et la youtubeuse suivie par plus de 3,6 millions d’abonnés d’ajouter: «Je sais que je ne suis pas folle. Je sens cette entité. Parfois elle me dérange et à d’autres moments non. Je ne peux pas dormir dans mon bureau. Je ne me sens pas bien, j’ai des bouffées de chaleur, mais je peux y travailler».

(L'essentiel/lja)