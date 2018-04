Mariah Carey se confie sur le mal qui la ronge

«C'était un fardeau trop lourd à porter et je ne pouvais tout simplement plus me cacher». Mariah Carey a décidé de parler pour la première fois de son combat contre des troubles bipolaire, dans un entretien au magazine People.

La star américaine indique avoir été diagnostiquée dès 2001, mais n'avoir pris la décision de se soigner que récemment, après avoir longtemps «refusé d'y croire. Jusqu'à il y a peu, je vivais dans le déni, l'isolement et la crainte constante que quelqu'un révèle la vérité.»

La chanteuse donne également des détails sur les difficultés qu'elle a dû affronter pendant cette période: «J'étais irritable et j'avais cette peur constante de laisser tomber les gens. (...) Je me sentais seule, triste, coupable.»

I'm grateful to be sharing this part of my journey with you. @MrJessCagle @people https://t.co/jy1fOk4mMK pic.twitter.com/9E2D2OTARo