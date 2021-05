Refaire ses seins? «Une erreur de jeunesse»

La star des «Marseillais» n’en peut plus. Et pas à cause de sa grossesse. Jessica Thivenin en a ras le bol de sa ­poitrine artificielle, qu’elle a qualifiée de «difforme» et de «disproportionnée» sur Snapchat vendredi 30 avril 2021. «Je n’en suis pas fière. Est-ce que je regrette? Oui. Parce que quand je les ai faits, j’avais 20-24 ans, je me suis dit que c’était beau. Maintenant que je suis à nouveau enceinte, ça explose. Je savais que je serais un peu abîmée par la grossesse, mais pas à ce point-là», a pesté la maman du petit Maylone, né en octobre 2019.

Dans ses propos relayés par «Voici», la starlette de 31 ans, femme de Thibault Garcia, a carrément évoqué une «erreur de jeunesse»: «Si j’avais su, j’aurais fait beaucoup plus ­petit.» Elle a encore conseillé à ses millions d’abonnés de ne pas «exagérer» en matière d’augmentation mammaire. «Et pour ceux qui me demandent, je fais un E, c’est un trop gros bonnet et c’est lourd. J’aurais dû faire un C».

(L'essentiel/fec)