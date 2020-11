Suspecté Covid, Weinstein est dans un état inquiétant

Le producteur en disgrâce Harvey Weinstein se bat contre la maladie derrière les barreaux. L'ancien magnat d'Hollywood, âgé de 68 ans, a été placé en isolement à la prison de Wende à New York, avec une température qui dépasse les 38,3 degrés et des symptômes liés au Covid-19, selon TMZ.

Il aurait été testé au nouveau coronavirus mardi matin et les médecins attendent les résultats. Il sera transféré dans l'hôpital de la prison si le test s'avère positif. Un représentant de Harvey Weinstein a déclaré qu'il n'était pas en forme et qu'il est «étroitement surveillé» en prison. L'ancien patron de Miramax a de la fièvre, mais pour son entourage il est impossible en l’était de «confirmer ni de nier» qu'il a été testé positif. Il présenterait tout de même «divers symptômes très graves»

En attente d'extradition vers Los Angeles



Dans une déclaration relayée par TMZ, les représentants du producteur ont déclaré : «Il ne faut pas s'étonner que M. Weinstein souffre de nombreuses maladies et affections, il a notamment des problèmes cardiaques et souffre d'hypertension et de sténose spinale. Nous travaillons avec le NYSDOCCS (New York State Department of Corrections and Community Supervision) et l'excellente équipe de la prison de Wende pour nous assurer que M. Weinstein reçoit les soins médicaux appropriés dont il a besoin». «Compte tenu de son état de santé général, de son âge et de sa maladie actuelle, il court un risque extrême», estiment ces proches.



Des sources avaient déclaré qu'Harvey Weinstein a contracté le Covid-19 en mars dernier, mais le virus n'a jamais été officiellement diagnostiqué. L'ex-patron de Miramax purge actuellement une peine de 23 ans de prison après qu'un jury l'ait reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol. En plus de sa peine, le producteur est actuellement en attente d'extradition vers Los Angeles où il doit être jugé pour des accusations similaires.

(L'essentiel/20minutes/Cover Media)