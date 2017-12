Pas mécontente d'avoir rendu sa couronne

«Libérée, délivrée!» pourrait chantonner Iris Mittenaere depuis qu'elle a rendu sa couronne de Miss Univers 2016. Même si cette année de règne a été merveilleuse à ses yeux, elle a quand même vécu des moments plutôt contraignants. «On a très peu de liberté. On est très protégée, tout le temps accompagnée, confie-t-elle dans Télé-Loisirs.

Dans la voiture par exemple, c'est comme si on avait 6 ans et demi. On nous demande si on a bien nos affaires. Régulièrement, je disais: "Mince, j'ai oublié ma couronne". Cela nous apprend à ne pas faire attention, finalement…» Du coup, l'ex-copine de Kev Adams a fini par perdre certains réflexes.

«Le lendemain de Miss Univers, je me suis retrouvée à l'aéroport, et au moment de payer mes valises, j'ai réalisé que je n'avais pas mon portefeuille, se souvient-elle. J'ai failli ne pas embarquer ! Ça m'a fait réfléchir. Être vraiment indépendante, refaire des choses par moi-même va me prendre du temps...»

(L'essentiel/lja)