Sarah Fraisou victime d'un odieux chantage

Lundi soir, dans «Touche pas à mon Poste», la candidate de téléréalité a confié avoir été victime d'un chantage à la sextape. Sarah Fraisou a indiqué que le maître-chanteur lui réclamait 50 000 euros pour ne pas diffuser la vidéo, tournée en 2018 dans le sud de la France.

«Ça a commencé comme ça: la personne m'a dit: "On fait comment? Tu sais, moi je galère dans ma vie et je pense que ta famille ne sera pas contente en fait...»

La jeune femme ne s'est pas démontée et a trouvé une solution, après avoir parlé de l'affaire à ses deux grands frères et à sa maman. L'influenceuse a décidé de publier elle-même la vidéo. «Maintenant tu veux me faire peur avec ça, il y a personne qui me fait peur. Je les balance moi-même en fait», a-t-elle conclu.

(L'essentiel)