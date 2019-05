La nuit, Taylor Swift met en danger ses chats

Taylor Swift adore ses trois chats, mais elle pourrait bien être responsable de leur mort si elle ne fait pas très attention. La chanteuse de 29 ans risque de les blesser, voire pire, pendant la nuit parce qu'elle mange en dormant, comme elle l'a révélé à Ellen DeGeneres, le 15 mai 2019.

«Je ressemble plus à un raton-laveur dans une poubelle qu'à un être humain quand je fais ça. Si vous entrez dans la cuisine le lendemain, vous vous demandez ce qui s'est passé, mais je ne me souviens de rien», a dit la star. Le problème, c'est que cette sorte de somnambulisme peut être extrêmement dangereux pour Taylor et ceux qui l'entourent.

Interrogé par The Blast, un porte-parole de l'Association américaine du sommeil a indiqué que la chanteuse pouvait se blesser en tombant dans les escaliers et qu'elle risquait également de faire du mal à Olivia Benson, Meredith Grey et Benjamin Button, ses trois petites boules de poils, en les écrasant sans le vouloir. Ce d'autant plus que les chats ont pour habitude de dormir avec leur maîtresse.

(L'essentiel/jfa)