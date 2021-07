Chris Pratt «habite au milieu des moutons»

De retour dans un grand film d’action, «The Tomorrow War» sur Prime Video, Chris Pratt a une double vie. Loin de la star de Hollywood que l’on connaît, l’acteur américain de 42 ans mène une vie paisible sur une île avec son épouse, Katherine Schwarzenegger, la fille d’Arnold, et leur fille de 11 mois, Lyla.

Vous avez le chic pour disparaître de Hollywood lorsque vous n’avez pas de film à promouvoir. Quel est votre secret

Chris Pratt: Nous vivons sur une île isolée de l’archipel de San Juan, au nord-ouest des États-Unis, près de la frontière avec le Canada. J’habite au milieu des moutons et des chèvres. Cet endroit est magique car il me permet de vivre sans filtre. Les gens qui m’entourent à la ferme me voient au quotidien sans maquillage, sans costume de grands couturiers, etc. C’est primordial pour moi d’avoir ces personnes qui sont devenues ma famille de cœur avec lesquelles je n’ai pas besoin de donner le change ou de sourire constamment. Mon autre secret pour garder les pieds sur terre est de me déconnecter de toute technologie.

C’est-à-dire?

Adieu réseaux sociaux et internet. Je suis actif sur Instagram car c’est devenu nécessaire dans mon métier, mais je sais aussi très facilement laisser mon téléphone portable et tout appareil technologique sur une table pendant des heures ou des jours. Je recommande à tout le monde de faire cela pour retrouver la joie des plaisirs simples comme la famille ou les amis autour d’un verre.

Est-ce que votre beau-père, Arnold Schwarzenegger, vous a converti aux voitures électriques?

Absolument, je conduis une Tesla, donc un modèle 100% électrique. Mais j’ai tout de même gardé un pick-up que j’utilise le moins possible pour ne pas polluer.

Avez-vous adopté avec votre épouse, Katherine Schwarzenegger, toutes les habitudes écologistes de son père?

Je n’ai pas attendu Arnold car j’ai grandi entre le Minnesota et l’Alaska où la sauvegarde de l’environnement est quelque chose de primordial. Je suis un fervent défenseur des pratiques de la vie en pleine nature telle qu’on la conçoit aux USA depuis des siècles. On fait un faux procès aux chasseurs et aux pêcheurs car ils sont les premiers à investir pour préserver l’équilibre de la nature sauvage. J’ai grandi dans les bois en faisant du camping. J’ai appris à chasser et j’espère pouvoir apprendre ma vision de la nature à mes enfants et petits-enfants pour protéger notre équilibre. Teddy Roosevelt a créé les parcs nationaux pour que les Américains puissent conserver leurs environnements naturels.

