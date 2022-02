Lewis Hamilton «is back» sur les réseaux sociaux

Lewis Hamilton, le septuple champion du monde de Formule 1, a fait son retour samedi sur les réseaux sociaux en postant une photo de lui souriant, accompagnée d'une courte légende: «J'étais parti. Je suis de retour». La photo semble avoir été prise en pleine nature et elle a un peu rassuré les millions de followers de «Sir Lewis». Le champion britannique ne s'était plus exprimé publiquement depuis la mi-décembre et n'était pas venu à la remise des prix officielle de la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Battu par Max Verstappen au 58e et dernier tour du dernier Grand Prix de la saison 2021, le 12 décembre à Abou Dhabi, Hamilton ne s'était plus du tout signalé sur ses deux réseaux préférés, Instagram et Twitter, laissant son successeur Verstappen, nouveau champion du monde, faire le «buzz» cet hiver.

Quelques photos d'Hamilton sur les réseaux de l'écurie Mercedes avaient déjà amorcé la pompe, cette semaine, et commencé à éteindre la rumeur persistante d'un départ à la retraite.

