Depuis la naissance prématurée de son deuxième enfant, Leewane, le 22 août 2021, le quotidien de Jessica Thivenin devient de plus en plus stressant. En plus de s’inquiéter pour sa fille et son fils, Maylone, 2 ans, qui toussent beaucoup ces jours, la femme de Thibault Garcia voit aussi son état de santé se dégrader. «Cela fait cinq ou six jours que je fais des crises d’angoisse la nuit. Je me réveille et j’ai l’impression que je vais mourir, que je vais faire un AVC, qu’il y a quelque chose dans mon cerveau qui ne va pas», a-t-elle confié dans une story Instagram, mardi 23 novembre 2021.

La Française de 31 ans, qui avait déjà souffert du même trouble auparavant, a donc essayé de contrôler sa dernière crise en date en se disant que «c’était juste dans sa tête» et que ce n’était pas grave. En attendant, son sommeil en pâtit grandement. «Je n’ai pas beaucoup dormi, je me suis rendormie vers 4 heures du matin», a-t-elle déploré, avant de demander à ses fans s’ils avaient une solution à lui proposer: «Je ne comprends pas pourquoi ces crises d’angoisse peuvent revenir comme ça d’un coup, du jour au lendemain.»

L’influenceuse, qui a décidé de ne pas participer avec son mari au tournage de la nouvelle saison des «Marseillais» au Mexique, afin de s’occuper de leur progéniture, attend donc des suggestions pour retrouver des nuits calmes. «Aérez chez vous. Une bonne tisane de verveine vous fera du bien et faites du yoga», lui a suggéré une internaute.

(L'essentiel/lja)