Le sosie vocal de Maeva Ghennam fait le buzz

On ne connaît ni son nom ni son âge, mais cela n’empêche pas une jeune femme de faire le buzz sur les réseaux sociaux grâce à son imitation parfaite de Maeva Ghennam. Partagée sur le compte Instagram skyresstv, une vidéo dans laquelle la demoiselle s’exprime avec la même voix, le même accent et les mêmes intonations que la candidate de téléréalité qui a subi un lifting vaginal en a bluffé plus d’un.

Dans les commentaires, certains se sont même dits effrayés par la ressemblance entre la manière de parler de l’imitatrice et celle de la starlette, qui était récemment au Mexique pour le tournage des «Marseillais». D’autres ont imaginé ce qui pourrait arriver si le sosie vocal enregistrait des messages dans lesquels elle critiquerait des personnalités: «Le bordel que ça serait mon frère!»

Maeva, quant à elle, s’est contentée de partager le post de skyresstv dans sa story Instagram.

(L'essentiel/jfa)