Lily-​​Rose Depp pose en string sur Instagram

La mode est un éternel recommencement. Et ce n'est pas Lily-Rose Depp, à qui la rumeur a prêté une liaison avec Austin Butler, qui dira le contraire. Pour le magazine HommeGirls, la jeune femme de 22 ans tente de remettre le string apparent au goût du jour. Et au vu du nombres de «j’aime» récoltés par la publication qu’elle a faite sur Instagram avec les clichés réalisés par la photographe Zora Sicher - plus de 500 000 en 24 heures - cela semble fonctionner.

Il faut dire que l’actrice et mannequin, dont le papa était au Festival de Deauville en septembre 2021, a su mettre en valeur cette tendance des années 2000 que beaucoup auraient aimé oublier. Sur l’image, elle prend la pose assise, de dos et affiche un string noir orné d’un nœud bleu… et affole ses abonnés qui l’ont pratiquement tous complimentée à coups d’émojis et de commentaires dithyrambiques sur son physique.

(L'essentiel/jfa)