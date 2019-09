Khloé Kardashian n'a pas vécu un début d'année 2019 facile. En février, l'Américaine de 35 ans a en effet appris que son homme, le basketteur Tristan Thompson, l'avait trompée avec Jordyn Woods qui était à l'époque la meilleure amie de Kylie Jenner. Si elle a évidemment beaucoup souffert, Khloé souhaite maintenant aller de l'avant et aimerait vraiment qu'on cesse de lui parler de toute cette histoire.

«Je ne suis pas quelqu'un de rancunier. Si je l'étais, ça ne me ferait que plus de mal. Ce chapitre est clos pour moi. Je veux que tout le monde passe à autre chose et que chacun soit plus heureux et ait plus de succès. Je veux simplement qu'on s'améliore tous les jours. C'est véritablement ainsi que je ressens les choses», a dit la maman de True, aujourd'hui célibataire, à Ryan Seacrest.

La sœur de Kim a pardonné à son ex et estime qu'on apprend tous de ses erreurs, «tant qu'elles ne nous définissent pas et que nous essayons d'évoluer». L'Américaine a même réussi à rire de ce qui lui était arrivé: «Si je ne peux pas en rire, qu'est-ce que je peux faire? M'asseoir et pleurer?»

(L'essentiel/jfa)