La petite princesse arbore un sac... à 3 000 euros

Ce mercredi, les Monégasques célèbrent Dévote, la sainte-patronne du Rocher et mardi soir, à la tombée de la nuit, comme le veut la tradition, toute la petite famille royale a assisté à l’embrasement de sa barque. Crise sanitaire oblige, pas de public, ni de feux d’artifice cette année. Les regards étaient donc braqués exclusivement sur le couple princier et ses enfants.

Et cette fois-ci, ce ne sont pas les délires capillaires de Charlene qui ont attiré tous les regards, la princesse était d’ailleurs coiffée d’un joli béret. C’est sa petite fille, Gabriella, 6 ans. Elle est apparue toute mignonne dans un look 100% Dior. Le manteau en cachemire à imprimé pied-de-poule rose et blanc, le chapeau, la jupe, les baskets... Tout était signé de la maison de couture française. Même le petit sac argenté en bandoulière, d’une valeur de... 3 000 euros.

Une histoire d’amour entre Dior et Monaco qui ne date pas d’hier, rappellent nos confrères de Paris Match: c’est Grace de Monaco, grand-mère de la petite Gabriella, qui a inauguré en 1967, la première boutique de vêtements Baby Dior, au 28, avenue Montaigne, à Paris.

(mc/L'essentiel)