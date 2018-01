P.Diddy offre un million de dollars à l'enfant de la pub

Parmi les nombreuses personnalités à avoir réagi à l'incompréhensible dérapage commis par H&M, P. Diddy a partagé sa colère sur Twitter, lundi. Le célèbre rappeur a retouché l'image du petit garçon en modifiant le slogan inscrit sur son pull: de «singe le plus cool de la jungle», il est passé à «roi le plus cool du monde». Dans le même post, P.Diddy, alias Sean Combs, a appelé au respect, tout en profitant de faire un petit coup de pub à son business.

Put some respect on it!! When you look at us make sure you see royalty and super natural God sent glory!! Anything else is disrespectful. pic.twitter.com/QVaxgngwh1— Diddy (@Diddy) 8 janvier 2018

Selon metro.co.uk, la star a poussé le bouchon encore un peu plus loin en offrant au petit garçon un contrat d'un million de dollars avec sa marque de vêtements, Sean John. On ignore si la famille de l'enfant a accepté cette offre mirobolante, et l'entourage de P.Diddy a refusé de commenter l'affaire.

Au cœur de la tourmente, H&M a perdu sa collaboration avec le chanteur The Weeknd, qui a cassé son contrat avec la marque suédoise. Dans un message publié sur Twitter, le rappeur G-Eazy a lui aussi annoncé la rupture de son partenariat avec le géant de l'habillement. Il devait lancer une capsule commune avec H&M le 1er mars.

Dans un communiqué, la marque suédoise avait présenté ses plus plates excuses, affirmant que «tout type de racisme devrait être éradiqué».



(L'essentiel/joc)