De graves accusations contre Moha La Squale

Moha La Squale est dans la tourmente. Et pour cause: depuis dimanche, le rappeur est accusé par plusieurs femmes d’agressions sexuelles, de menaces de mort, de séquestrations et de violences physiques.

À l’origine de ces accusations, une ex de l’artiste, Romy, l’a dénoncé dans une story Instagram largement relayée sur les réseaux sociaux. «Il était ultra-irrespectueux avec moi. Disons que si moi ça a été, j’ai pas mal de gens que je connais qui ont connu des choses très graves vis-à-vis de lui. C’est un grand malade, c’est la seule chose que je dirais», a-t-elle expliqué. Et la jeune femme de continuer sur la lancée: «Vos rappeurs violents qui font des sons de love, et qui séquestrent des meufs et frappent leur copine, on adore que ce genre de pourriture soit streamée à fond», écrit-elle, en faisant référence à l’un des tubes de La Squale, «Luna».

«Il a essayé de me tuer»

Face aux révélations de Romy, Luna, autre ex-copine à qui le rappeur a dédié ce titre, est sortie du silence. «J’ai passé deux ans avec Moha. Deux ans d’enfer, de violences physiques, psychologiques, de menaces, de cris, de larmes, d’interdictions en tous genres, a-t-elle raconté sur Twitter. Je gérais plein de choses pour lui, les rendez-vous avec les médecins, les marques… c’était jamais assez. Il m’a écrit la chanson «Luna», alors qu’il passait son temps à me hurler dessus, à me reprocher tout et n’importe quoi, à être super violent avec moi, humiliant».

D’autres jeunes femmes, qui auraient aussi subi les outrages du Français de 25 ans, ont ensuite fait part de témoignages glaçants à son encontre. «Je sortais avec Moha. Il m’a séquestrée genre un mois, il a essayé de me tuer», a révélé l’influenceuse sport, Angie Maggie. «Le premier mec à m’avoir agressée sexuellement dans ma vie, c’était Moha La Squale. C’est arrivé devant le collège et je portais le hijab. C’était tellement humiliant», a raconté une autre internaute. Pour le moment, Moha La Squale n’a pas encore réagi à ces graves accusations.

???? Une des filles accuse également Moha La Squale de tentative de meurtre ! pic.twitter.com/h0YteGauPr — Rapmedia (@Rapmediadivers) September 5, 2020

clairement déçu de Moha La Squale car j’écoute beaucoup, mais ça ne m’étonnes même pas du personnage. Voici le témoignage de Luna en personne pic.twitter.com/WJ40Sgo8Vv — J’AI LA FLEMME ???? (@mec_obob) September 6, 2020

(L'essentiel/Ludovic Jaccard)