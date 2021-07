Le couple de Delphine Wespiser fait encore jaser

En couple depuis 2015 avec Roger Erhart, de vingt-six ans son aîné, Delphine Wespiser est consciente que sa romance fait beaucoup parler. Si elle prend avec humour les vannes de Cyril Hanouna qui lui dit souvent qu’elle sort avec «une personne âgée», sur le plateau de «TPMP», la chroniqueuse de l’émission de C8 apprécie beaucoup moins la malveillance de certains internautes envers elle et son chéri.

Dimanche 25 juillet 2021, Miss France 2012 a publié des photos de vacances au bord de la mer, sur Instagram. Sur l’une d’elles, on la voit sur une plage échanger un baiser avec l’homme d’affaires de 55 ans. De violentes critiques lui sont aussitôt tombées dessus. «Bravo à cet homme riche. C’est uniquement grâce à son fric qu’il peut se taper une telle bombasse à son âge!» a balancé un abonné. «Sinon Delphine, il est bien ton Sugar Daddy? Ce couple est dégueu!» a renchéri un autre. «C’est beau l’amour d’un père à sa fille», pouvait-on aussi lire, alors qu’un autre s’est moqué du physique de Roger en le qualifiant de «vieux gras».

Sa famille aussi choquée

Si la Française de 29 ans a préféré ne pas réagir à ces attaques, des fans ont vite pris sa défense. «Certains commentaires datent du Moyen Âge! On est en 2021 et nous avons de la chance d’aimer qui on veut, comme on veut. Quel manque d’ouverture d’esprit! Bref vous êtes beaux», a écrit un fan. «L’amour n’a pas d’âge!» a ajouté un autre, ou encore: «Hé, les abrutis, faudrait peut-être évoluer un peu… Le nombre de mecs jaloux qui voudraient être à sa place. Au lieu de ça, on rage après lui.»

En 2019, Delphine avait confié que ses parents avaient aussi eu du mal à la voir en couple avec un homme bien plus âgé qu’elle. «C’était juste horrible, c’était la troisième guerre mondiale chez moi, avait-elle raconté. Ma mère m’a dit: «Est-ce que tu cherches ton père?» Et mon papa me disait: «Est-ce que j’ai trop bossé? Est-ce que je n’étais pas assez là?» Non! Parce que quand je vois Roger, je ne vois pas mon père, je ne vois pas son âge.»

(L'essentiel/lja)