Dylan a le nez cassé: «Ils m'ont défoncé la gueule»

Parti au Maroc pour un projet humanitaire, les choses ne se sont visiblement pas passées comme prévu pour l'influenceur luxembourgeois: le jeune homme - qui compte un million d'abonnés sur Instagram - est en effet apparu avec un plâtre sur le nez. Si dans un premier temps, il a assuré avoir reçu une planche en plein visage, il a ensuite concédé avoir été pris dans une bagarre.

Un mensonge pour éviter le «bad buzz», assure-t-il. «Le but, c'est de montrer l'exemple et d'aider les plus démunis (...) Si vous préférez que je vous dise: "Ils étaient à trois contre moi, ils m'ont défoncé la gueule", je peux le dire aussi mais c'est pas ce qu'on recherche».

«Il y a toujours des tensions»

Comment peut-on en arriver aux mains lors d'un voyage humanitaire? Le Luxembourgeois s'est expliqué en story: les circonstances ont fait que «je me retrouve à partir avec des inconnus, des gens que je connais pas, qui me connaissent pas», raconte-t-il. Du coup quand tu pars avec des inconnus, il y a toujours des tensions parce qu'on ne se comprend pas, on ne se connaît pas».

«Mais y'a pas de: "Je suis au-dessus, je suis pas au-dessus", ça c'est des trucs de blogueurs qui racontent de la merde». Il fait directement référence au blogueur Aqababe (403 000 abonnés sur Instagram) qui a accusé l'influenceur de se comporter avec condescendance, ce qui aurait provoqué l'échauffourée.

«Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que je ferais du tort à l'association», a conclu le Luxembourgeois, visiblement ému. Parce que c'est une très belle association».

(mc/L'essentiel)