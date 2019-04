Enceinte, Nabilla s'amuse bien à Coachella

Kristen Stewart, Gigi Hadid, Vanessa Hudgens, Alessandra Ambrosio... Les people les plus en vue de la planète s'exhibent au festival Coachella depuis vendredi. Nabilla s'y est rendue avec son chéri, Thomas. «Si tu savais comme je t'aime... Tu seras un papa merveilleux», a-t-elle écrit dans un post Instagram où les tourtereaux s'embrassent devant la grande roue.

La Suissesse de 27 ans a ensuite posté des photos sur lesquelles elle apparaît dans une robe moulante rose fluo, les cheveux colorés en rose également. Aux mauvaises langues qui se sont déchaînées sur le compte de la starlette, ses nombreux fans ont répondu qu'être enceinte n'était pas une maladie et qu'elle avait bien le droit de s'amuser.

Côté musique, Janelle Monae et Christine and the Queens ont enflammé la scène, tandis que DJ Snake a invité Selena Gomez et Cardi B pour un show d'enfer.

