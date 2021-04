Des baskets de Kanye vendues à un prix record

Une paire de baskets Nike Air Yeezy 1 portée par leur inspirateur, le rappeur Kanye West, a été vendue à une plateforme d'investissement spécialisée pour 1,8 million de dollars, a annoncé lundi Sotheby's, qui organisait la vente, soit le triple du précédent record pour des baskets.

Ce record pour une paire de chaussures de sport, plusieurs fois battu ces dernières années, était jusqu'ici détenu par des Air Jordan 1 de Nike, parties pour 615 000 dollars lors d'une vente organisée par Christie's, mi-août 2020.

Sotheby's says a pair of Nike Air Yeezy 1s worn by rapper Kanye West has been sold for $1.8M, triple the previous record for sneakers pic.twitter.com/Gi13uEudJ8