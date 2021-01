«Moi, maman? Pas en 2021», trop de travail

Comment s’organise votre vie en plein confinement?

C’est en Angleterre que je tourne «Doctor Strange 2» avec Benedict Cumberbatch, pour les prochains mois. Lorsque je ne tourne pas, ma vie s’organise autour du confinement, c’est-à-dire que je profite au maximum de la seule heure de la journée où nous avons le droit de sortir de notre prison dorée pour aller dans un parc prendre l’air. La seule autre sortie autorisée est pour acheter à manger. Avant, je faisais mes courses une fois par semaine pour remplir le frigo. En ce moment, j’achète juste le strict nécessaire chaque jour pour me donner une raison de sortir le lendemain et retourner me prendre à manger. Je crois que nous en sommes tous là (rires).

Vous êtes sous contrat avec les studios Marvel pour les cinq prochaines années avec plusieurs films et séries TV qui vont s’enchaîner. À 31 ans, est-ce qu’être maman n’est pas aussi dans vos pensées?

Moi, maman? Pas en 2021… ou alors il faudrait faire très vite (rires). J’en ai discuté avec le patron de Marvel, Kevin Feige, avant de signer mon contrat en lui disant que tôt ou tard, je voudrais avoir un enfant. Kevin a été très clair dans sa réponse. Il m’a dit de vivre ma vie et que les auteurs s’adapteront en fonction. Il avait dit la même chose à Scarlett Johansson qui est devenue maman entre plusieurs films «Avengers». Donc je suis rassurée… si l’envie me prend.

Est-ce que votre compagnon, le musicien Robbie Arnett, est avec vous à Londres si cette envie vous prend soudainement?

Absolument (rires). Et c’est terrible pour lui, car Robbie n’a aucun contact avec d’autres êtres humains quand je pars tourner. Il doit rester dans l’appartement et m’attendre puisque tous les Londoniens sont confinés. Il écrit et prépare ses projets de carrière pendant ce temps.

Vous arrivez aujourd’hui sur Disney+ dans «WandaVision» avec Paul Bettany. Comment présenter la série?

J’incarne Wanda Maximoff, connue dans l’univers des Avengers. Jusque-là, on ne savait pas grand-chose de sa vie car mon personnage n’apparaissait souvent que dans de grandes scènes d’action où tous les superhéros sauvaient le monde. «WandaVision» est une série décalée où l’on va retrouver Wanda qui vit tranquillement avec Vision (Paul Bettany) dans une réalité qui semble parfois être alternative. Il y a beaucoup d’humour.

(L'essentiel)