La sœur de Ronaldo placée sous oxygène

Dans la famille Aveiro, après le fils, Cristiano Ronaldo en octobre, c'est au tour de la fille aînée Katia, 42 ans, d'être «rattrapée par ce fichu virus», a-t-elle indiqué sur son compte Instagram, mardi. Elle a annoncé avoir été testée positive au coronavirus, le 17 juillet, et que la situation, s'est aggravée vendredi dernier.

Elle a contracté une pneumonie et a été contrainte d'être hospitalisée. «Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour aller mieux et pour récupérer, grâce à Dieu, et à l'équipe médicale merveilleuse sur place», a-t-elle écrit, ajoutant qu'elle avait tout fait pour protéger ses enfants.

Elle décrivait le Covid comme une «arnaque»

Cela sonne comme un retour de bâton pour la sœur du quintuple Ballon d'or qui, au moment de la contamination du N°7 de la Juventus, avait décrit le Covid comme «la plus grosse arnaque» qu'elle avait vue depuis sa naissance, déclenchant un miniscandale au Portugal.

Elle avait ainsi été contrainte de clarifier sa position en indiquant ne pas nier l'exister et la dangerosité du virus: «Je ne suis juste pas d'accord pour qu'on empêche le monde de tourner», avait-elle dit.

(mc/L'essentiel)