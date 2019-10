Kylie Jenner et Travis Scott, c'est terminé

L'un des couples les plus glamour du show-business aurait rompu. D'après TMZ, Kylie Jenner, sœur de Kim Kardashian, et la superstar du rap, Travis Scott, auraient décidé de mettre un terme à leur idylle.

Ensemble depuis avril 2017 et leur rencontre à Coachella, l'influenceuse de 22 ans et l'artiste de 27 ans ont eu un enfant ensemble, la petite Stormi, née en janvier 2018. Mais leurs agendas respectifs les empêcheraient de se consacrer pleinement à leur relation. Une relation qui aurait déjà plusieurs fois battu de l'aile au cours des deux dernières années...

Un nouveau single après la rupture

Voilà presque trois semaines que Kylie Jenner n'a partagé aucune publication évoquant Travis sur les réseaux sociaux. Leur dernière apparition publique ensemble remonte à la projection de «Look Mom I Can Fly», le documentaire Netflix sur l'ascension du rappeur, le 27 août dernier, à Los Angeles. Et le natif de Houston n'était pas non plus présent aux côtés de sa fiancée au mariage de Justin Bieber.

Si les médias américains évoquent «une pause», il semblerait donc bel et bien que l'histoire d'amour entre les deux stars soit terminée. L'occasion pour Travis Scott de se reconcentrer pleinement sur sa carrière de rappeur, avec un nouveau single, particulièrement attendu vendredi.

(th/L'essentiel)