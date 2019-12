«Rihanna et A$AP Rocky feraient de beaux enfants»

Ils étaient simplement au même endroit au même moment et, comme ils se connaissent, ils ont accepté d'être photographiés ensemble. Une explication beaucoup trop simple pour les twittos qui ont préféré imaginer une future histoire d'amour entre Rihanna et A$AP Rocky, et même un enfant né de leur relation.

À peine les photos des deux artistes sur le tapis rouge des British Fashion Awards, lundi, avaient-elles été mises en ligne, que les posts les plus improbables ont commencé à fleurir sur le réseau social au petit oiseau bleu. «Je dis juste qu'A$AP Rocky et Rihanna feraient de beaux enfants», a écrit un internaute, tandis qu'un autre ordonnait au rappeur de faire un bébé à la chanteuse. Un troisième a résumé ce que beaucoup pensaient: «A$AP Rocky et Rihanna devraient avoir pitié de nous et se mettre ensemble».

I'm just saying that ASAP Rocky and Rihanna would have some beautiful ass children pic.twitter.com/iiHstHkpYN— k (@grandexrocky) 2 décembre 2019

Rihanna and ASAP rocky would make the most perfect kids ever fuck https://t.co/WclwlnEhAc— erica (@erica923_) 3 décembre 2019

Rihanna and Asap Rocky should pity us and just become a couple— Balarabe (@Atiku_B) 3 décembre 2019

Des rumeurs liant la Barbadienne de 31 ans - actuellement en couple avec le milliardaire saoudien Hassan Jameel - et l'Américain du même âge - dont la vie sentimentale n'est pas facile à suivre - avaient couru en 2013, après que les deux artistes avaient collaboré pour le titre «Fashion Killa».

(L'essentiel/jfa)